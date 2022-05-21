Три скрипачки из России были исключены из списка участниц музыкального конкурса в Италии

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21 мая 2022, 09:36 Источник: РИА "Новости"

скрипка, pixabay.com

Три скрипачки из России были исключены из списка участниц международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера, который должен в сентябре текущего года пройти в итальянском городе Гориция.

Одна из музыкантов Лидия Кочарян сообщила, что после того, как она подала заявку на участие в мероприятии, от организаторов конкурса пришло пустое письмо – без текста и с прикрепленным PDF-документом, в котором не было ни обращений, ни какой-либо сопровождающей информации.

Кочарян сочла свое исключение "большой ошибкой", поскольку, по ее мнению, культура должна быть вне политики. В участии также было отказано скрипачкам Каролине Авериной и Анастасии Пентиной.