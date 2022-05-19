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Аргументы Недели. Кубань → Культура 13+

Фотовыставка к 145-летию Красного креста отправляется в тур по районам Кубани

, 11:34

Фотовыставка к 145-летию Красного креста отправляется в тур по районам Кубани

Председатель Общественной палаты Краснодарского края (ОПКК) Любовь Попова поздравила сотрудников Кубанского Красного креста с юбилеем организации. В 2022 году местное отделение старейшей и самой крупной в регионе благотворительной организации отмечает 145-летие со дня создания.

К памятной дате Кубанский Красный крест и Общественная палата организовали фотовыставку, которая вместила всю историю «ангелов милосердия»: от спасения раненных солдат в годы Первой мировой до помощи беженцам из ДНР и ЛНР.

В экспозиции представлены фотографии сестер милосердия начала ХХ столетия, портреты основателей Российского Красного креста, снимки сотрудников Красного креста за работой в России и на Кубани в наши дни.

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