Музыкант Владимир Левкин заявил, что не намерен уезжать из России

Аргументы Недели → Культура 13+

17 мая 2022, 10:03 Источник: teleprogramma.pro

Владимир Левкин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец, экс-солист популярной группы "На-На" Владимир Левкин в рамках разговора с представителями СМИ утром во вторник, 17 мая, заявил, что не намерен покидать Россию, поскольку это его родина.

Владимир Левкин, отвечая на вопрос о том, как он относится к невозможности поехать отдыхать за границу, подчеркнул, что он русский, поэтому "переживет и это". Музыкант в беседе с teleprogramma.pro уточнил, что Россия большая страна – можно посетить Алтай, Владивосток, Сахалин и другие места.

Левкин добавил, что покидать РФ он не собирается, поскольку считает, что "где родился – там и пригодился".