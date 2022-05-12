Юрий Лоза заявил, что не осуждает уехавших из России музыкантов

Аргументы Недели → Культура 13+

12 мая 2022, 10:54 Источник: teleprogramma.pro

Юрий Лоза, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкант Юрий Лоза в рамках разговора с представителями средств массовой информации в четверг, 12 мая, заявил, что не осуждает артистов, которые недавно приняли решение уехать за границу.

Юрий Лоза подчеркнул, что иногда люди просто уезжают за рубеж, чтобы "переждать все происходящее". Артист в беседе с порталом teleprogramma.pro подчеркнул, что музыканты, покинувшие Россию, не отказываются от гражданства. Лоза также заметил, что его коллеги не воины и не политологи, поэтому, вероятно, "перепугались".

"Как можно их осуждать?" – задался вопросом артист.