Репутация – это капитал, но его к себе намертво не приваришь

Аргументы Недели → Культура 13+

11 мая 2022, 16:59

В конце апреля на собрание членов Союза кинематографистов Санкт-Петербурга прибыл кинорежиссёр Владимир Бортко. Это было нежданное появление. Бортко произнёс пламенно-неразборчивую речь, из которой публика уяснила только то, что он хочет сам стать председателем Союза и привлечь в жизнь Союза некие суммы денег. Успеха эта речь не имела. Репутация Владимира Бортко не того пошиба, чтоб сильно верилось в его преданность идее общего блага. Всем в городе памятна поганая история 2019 года, когда Бортко выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга, получил значительную поддержку в обществе, клялся в серьёзности и чистоте своих намерений… а потом тупо слился, без видимых причин снял свою личность с пробега.



Профессиональные заслуги – прекрасно, однако этого достаточно в мирное время и недостаточно на войне, когда включается поле смертельно опасного напряжения. Какой смысл сейчас объяснять публике, что Чулпан Хаматова и Юлия Ауг – талантливые актрисы, что политическая позиция – это одно, а профессия – другое, что глупо и несправедливо обзывать их бездарными и никчёмными, что это неверно и несправедливо? Попробуйте – и вы попадёте под ноги разъярённых слонов, причём 95% топчущих вас не будут знать ни кино, ни театра, это глубоко тёмные люди. Довольно бессмысленны все попытки написать о нынешней ситуации в культуре что-нибудь кроме прокламации с тем или иным приговором.



Очень плохо обстоит дело с пропагандой действительных достижений культуры и очень хорошо – с лоббированием интересов отдельных группировок. Сколько народу работало на триумфы режиссёра Кирилла Серебренникова, уму непостижимо, причём никакой связи не просматривалось между его реальными достижениями (он не бездарен) и воспеваниями любого его опуса в СМИ. Ирония истории в том, что нынче идут активные зарубежные протесты против включения его фильма «Жена Чайковского» в конкурсную программу Каннского кинофестиваля, поскольку это-де пропаганда русской культуры. Такого страшного обвинения в России ему ещё никто не предъявлял!



Да, все культурные язвы и фурункулы сформировались не вчера. И не исчезнут сегодня. Поэтому продолжим терпеливо и настойчиво поддерживать талантливых людей и презирать бездарей и мошенников от культуры. Без терпения и веры в свою правду такого дела не сдюжишь.



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