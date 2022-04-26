Пригожин заявил, что не хочет собирать сплетни о действиях и «поведении» Пугачевой

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26 апреля 2022, 18:16 Источник: teleprogramma.pro

Алла Пугачева, Vadim Tarakanov/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин в рамках разговора с представителями средств массовой информации во вторник, 26 апреля, подчеркнул, что не хочет оценивать поступки примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

Иосиф Пригожин подчеркнул, что не хочет собирать слухи и сплетни о действиях и поступках артистки. Продюсер в разговоре с порталом teleprogramma.pro уточнил, что Алла Пугачева является историей и символом России.

По словам Пригожина, какими бы ни были политические взгляды артистки, это не может помешать ему ценить то, что она сделала для музыкального жанра страны.