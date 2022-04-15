Продюсер Иосиф Пригожин возмутился словами Чулпан Хаматовой о том, что звание народной артистки — это «бредятина»

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15 апреля 2022, 18:27 Источник: teleprogramma.pro

Чулпан Хаматова, Ekaterina Tsvetkova/globallook.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал свое возмущение по поводу слов актрисы Чулпан Хаматовой о звании народной артистки России, произнесенных в эфире латвийского телевидения.

Хаматова, которая после начала военной спецоперации перебралась из России в Латвию, несколько дней назад дала интервью местному телевидению, в котором заявила, что звание народной артистки, которое ей было присвоено, - «пережиток и бредятина», и она готова от него отказаться.

Комментируя это высказывание, Пригожин заявил, что такими словами актриса обесценила всех известных людей, кто носит это звание, - в том числе Кобзона, Пугачеву, Ротару, Никиту Михалкова.

«Вы уехали, дай бог вам здоровья! Живите там, где вам нравится — вам не запрещали играть, делать ваши благие дела. Вы делали это для детей, страны, но что происходит сегодня?» — выразил недоумение продюсер.