Чулпан Хаматова заявила латвийскому ТВ, что звание народной артистки России – «бредятина»

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

13 апреля 2022, 19:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Как известно, актриса Чулпан Хаматова эмигрировала в Латвию, где у нее большие «угодья» в собственности. Видимо, чтобы «укрепиться» в Прибалтике актриса решилась на комментарии…

Актриса выступила на латвийском ТВ и заявила, что звание народной артистки России – пережиток и бредятина.

Именно так!

«Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, советский пережиток. Меня любят представлять «народная артистка России», но я всегда запрещаю это говорить и прошу убрать».

Интересно, а почему живя в России, ныне «госпожа» Хаматова «не отреклась» от звания народной артистки России, а продолжала «жить» с ним?

Можно понять, что у каждого человека есть свое мнение, но жить в стране, пользоваться благами, зарабатывать, а потом уехать и сказать, что все «там плохо»… Разве так бывает? Зачем же ты жила там, где плохо вплоть до 46 лет?

Лично мне – мерзко от такого…