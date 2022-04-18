Алексей Нилов рассказал, что они с коллегами по сериалу «Улицы разбитых фонарей» вместе отмечают праздники

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18 апреля 2022, 13:39 Источник: teleprogramma.pro

актер Алексей Нилов, Natalya Loginova/Russian Look

Актер Алексей Нилов рассказал журналистам, что они с коллегами по сериалу "Улицы разбитых фонарей" в течение двадцати лет поддерживали тесные связи и даже отмечали вместе семейные праздники.

По словам Алексея Нилова, они с коллегами регулярно созванивались все эти годы. С Александром Половцевым они встречались на кинофестивалях и прочих мероприятих, а с Сергеем Селиным и Андреем Федорцовым – снимались в различных проектах.

"Конечно, мы всегда хорошо относились и относимся друг к другу", – заключил Нилов в беседе с порталом teleprogramma.pro.