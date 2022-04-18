Актер Алексей Нилов опроверг слухи об уходе из профессии

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18 апреля 2022, 13:24 Источник: teleprogramma.pro

Алексей Нилов, Natalya Loginova/Russian Look

Российский актер Алексей Нилов в рамках разговора с представителями средств массовой информации в понедельник, 18 апреля, прокомментировал сообщения о том, что он планирует уйти из профессии.

Алексей Нилов в беседе с журналистами портала teleprogramma.pro задался вопросом, откуда пошли такие слухи.

По словам артиста, он не знает, что стало причиной для возникновения домыслов о его уходе из профессии. Нилов заметил, что далеко не все, что публикуется в СМИ и появляется в сети соответствует действительности. Актер уточнил, что пока у него есть возможность зарабатывать деньги своей работой, он будет это делать, а если такой возможности не станет, то он будет жить на пенсию.