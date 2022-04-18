Актриса Светлана Немоляева празднует юбилей

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18 апреля 2022, 12:11 Источник: Кремль

Светлана Немоляева, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народная артистка РСФСР, актриса Московского академического театра Маяковского Светлана Немоляева в понедельник, 18 апреля, празднует юбилей. Любимице российских зрителей исполнилось 85 лет.

Президент России Владимир Путин поздравил Светлану Немоляеву с юбилеем и подчеркнул, что она восхищает мастерством и преданностью своему делу. Глава государства заметил, что и сегодня жизнь артистки наполнена творчеством – она активно занята в театральных постановках.

Владимир Путин пожелал Светлане Немоляевой доброго здоровья, благополучия и вдохновения.