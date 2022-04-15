Актриса Светлана Немоляева рассказала, что справиться со смертью мужа ей помогли театр и семья

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15 апреля 2022, 17:14 Источник: teleprogramma.pro

Светлана Немоляева, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Знаменитая актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала в рамках разговора с представителями средств массовой информации в пятницу, как пережила уход любимого мужа из жизни.

Светлана Немоляева призналась, что не любит говорить на эту тему и старается всячески ее избегать, однако отметила, что ей часто задают подобные вопросы.

Актриса в беседе с teleprogramma.pro подчеркнула, что может поделиться лишь своим опытом, не давая никому советов. Светлана Немоляева уточнила, что после смерти супруга – артиста Александра Лазарева – ее спасли театр и семья. По словам знаменитости, она много работала и преодолела тяжелый период. Актриса, однако, заметила, что ее маму после смерти мужа это не спасло. "Так что у каждого свое. Тут нет никаких рецептов", – заключила Немоляева.