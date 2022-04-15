Актриса Светлана Немоляева рассказала, что справиться со смертью мужа ей помогли театр и семья

Знаменитая актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала в рамках разговора с представителями средств массовой информации в пятницу, как пережила уход любимого мужа из жизни.
Светлана Немоляева призналась, что не любит говорить на эту тему и старается всячески ее избегать, однако отметила, что ей часто задают подобные вопросы.
Актриса в беседе с teleprogramma.pro подчеркнула, что может поделиться лишь своим опытом, не давая никому советов. Светлана Немоляева уточнила, что после смерти супруга – артиста Александра Лазарева – ее спасли театр и семья. По словам знаменитости, она много работала и преодолела тяжелый период. Актриса, однако, заметила, что ее маму после смерти мужа это не спасло. "Так что у каждого свое. Тут нет никаких рецептов", – заключила Немоляева.