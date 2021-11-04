Актриса Светлана Немоляева проходит курс реабилитации из-за сердца

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4 ноября 2021, 07:59 Источник: kp.ru

Светлана Немоляева, фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Советская и российская актриса Светлана Немоляева рассказала, что проходит курс реабилитации из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Народная артистка РСФСР находится в подмосковном санатории.

«Занимаюсь лечением. Нет-нет, не переживайте. COVID-19 не было. Мы все сделали прививки и защищены. У меня были некоторые проблемы по сердечно-сосудистой линии. Теперь вот прохожу реабилитацию»,- поделилась актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Немоляева отметила, что ездит из санатория на репетиции спектаклей.

Сейчас за актрисой и ее здоровьем бережно следят сын Александр, внучка Полина и внук Сергей.

Ранее сообщалось, что актер Валерий Гаркалин, который в начале октября был госпитализирован с коронавирусом нового типа в больницу в Коммунарке, находится в критическом состоянии.

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