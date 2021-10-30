В ГИТИСе сообщили, что Валерий Гаркалин по-прежнему находится в реанимации

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30 октября 2021, 14:00 Источник: ТАСС

Валерий Гаркалин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В ГИТИСе в субботу, 30 октября, рассказали о состоянии народного артиста РФ Валерия Гаркалина, который в начале месяца был госпитализирован с коронавирусом нового типа в больницу в Коммунарке.

Согласно последней информации пресс-службы Российского института театрального искусства - ГИТИС, где работает Валерий Гаркалин, состояние актера остается без изменений – он по-прежнему находится в реанимации. Дополнительных данных не поступало.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что состояние Валерия Гаркалина врачи оценивают как тяжелое.

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