В ГИТИСе сообщили, что Валерий Гаркалин по-прежнему находится в реанимации

В ГИТИСе в субботу, 30 октября, рассказали о состоянии народного артиста РФ Валерия Гаркалина, который в начале месяца был госпитализирован с коронавирусом нового типа в больницу в Коммунарке.
Согласно последней информации пресс-службы Российского института театрального искусства - ГИТИС, где работает Валерий Гаркалин, состояние актера остается без изменений – он по-прежнему находится в реанимации. Дополнительных данных не поступало.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что состояние Валерия Гаркалина врачи оценивают как тяжелое.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.