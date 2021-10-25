Агент Гаркалина сообщила, что у нее нет данных о степени поражения легких актера

Агент актера Валерия Гаркалина Наталья Теплова призвала граждан верить только официальным источникам. Так она прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния народного артиста России.
Наталья Теплова заявила, что не знает, где журналисты берут данные. Агент Валерия Гаркалина уточнила, что ей известно лишь о пребывании артиста в реанимации. Данных о том, каково поражение легких актера, по ее словам, не поступало.
"А что касается СМИ, то додумывают, кто во что горазд", – подчеркнула Теплова в разговоре с порталом teleprogramma.pro.
Напомним, 2 октября Валерий Гаркалин был доставлен в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с коронавирусной инфекцией.
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