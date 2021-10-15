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Агент Гаркалина заявила, что состояние актера меняется каждый час

, 11:39 Источник: teleprogramma.pro

Агент Гаркалина заявила, что состояние актера меняется каждый час
Валерий Гаркалин, Anatoly Lomohov/Russian Look

Агент актера Валерия Гаркалина, госпитализированного ранее с коронавирусом нового типа, Наталья Теплова рассказала в рамках разговора с журналистами в пятницу, 15 октября, о состоянии артиста.

При госпитализации поражение легких Гаркалина составляло 25%, а к 7 октября оно достигло 85%. Актер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Наталья Теплова в беседе с порталом teleprogramma.pro подтвердила, что Валерий Гаркалин находится на ИВЛ, но пребывает в сознании, а не в медикаментозной коме. По словам агента, артист сегодня утром разговаривал с дочерью. Теплова, однако, уточнила, что состояние Гаркалина меняется каждый час.

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