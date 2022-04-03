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3 апреля 2022, 09:12 Источник: 7 Дней

фото: Александра Яковлева (Аасмяэ). Группа поклонников, Вконтакте

Режиссер Николай Лебедев сообщил, что актрису Александру Яковлеву похоронят в Калининграде. Дата и место похорон пока не названы.

Об уходе из жизни Александры Яковлевой, известной актрисы, звезды легендарного фильма "Экипаж", Лебедев сообщил 1 апреля. По словам режиссера, актриса умерла под Питером. "Хоронить будут на родине, в Калининграде, как она попросила.

Александре Яковлевой было 64 года. У нее остались дочь и сын и внуки.

У актрисы несколько лет назад диагностировали рак груди. Она отчаянно боролась за жизнь. Перенесла несколько операций и серьезных курсов лечений онкологии. Родные, как могли, старались поддерживать Яковлеву. Но сердце актрисы остановилось 1 апреля.

Николай Лебедев снимал актрису в ремейке "Экипажа" в 2016 году, режиссер и актриса дружили. Он выразил соболезнования близким актрисы. Соболезнования выразила министр культуры Ольга Любимова. Глава Минкульта назвала Александру Яковлеву выдающейся актрисой, режиссером и общественно-политическим деятелям.

Соболезнования выражают поклонники актрисы: "Прекрасная, Милая и Актриса и Человек!!! Милая, красивая, уверенная, умная женщина!!! Её улыбка, голос неизменным был всегда. Чарующий, приятный. Очень рад был, когда видел по телевизору! В память об Александре Яковлевой! Светлая память! Скорблю!" (Александр Андросов), "Прекрасная актриса!!! Так рано ушла, светлая память! Царствия небесного! Мои соболезнования друзьям и близким!" (Татьяна Прокопенко).