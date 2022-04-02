Министр культуры РФ Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Александры Яковлевой

Глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким актрисы Александры Яковлевой, которая в пятницу, 1 апреля, ушла из жизни после длительной тяжелой болезни.
Артистки не стало в возрасте 64 лет.
Ольга Любимова назвала Александру Яковлеву выдающейся актрисой, режиссером и общественно-политическим деятелям. По словам министра культуры, артистка обладала многогранным талантом и яркой индивидуальностью, а также сохраняла преданность избранному делу.
Любимова заметила, что каждая работа Яковлевой является истинным образцом самоотдачи и искренности для зрителя.