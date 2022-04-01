Актриса Александра Яковлева ушла из жизни в возрасте 64 лет

Аргументы Недели → Культура 13+

1 апреля 2022, 23:04 Источник: ТАСС

Александра Яковлева. Официальная группы, соцсеть Вконтакте

Умерла актриса театра и кино Александра Яковлева. О смерти артистки в пятницу, 1 апреля, сообщил кинорежиссер Николай Лебедев, который с Яковлевой. Причина смерти актрисы - тяжелая болезнь.

Александра Яковлева несколько лет лечилась от онкологического заболевания. Она перенесла операцию, прошла несколько курсов лечения.

«Это, к несчастью, произошло. Это огромное горе», - сказал Лебедев. Режиссер отметил, что Александра Яковлева была яркой и неординарной личностью, умевшей противостоять всем невзгодам, она сражалась с болезнью до последнего. Лебедев выразил самые искренние соболезнования родным актрисы. У актрисы остались дочь, сын, внуки.

Александра Яковлева - одна из самых популярных актрис советского кино 80-х годов. Зрители запомнили и полюбили ее по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и другим.

Снявшись более чем в 30 фильмах и будучи знаменитой, Александра Яковлева в 1993 году прервала карьеру актрисы. Она получила два высших образования - техническое и экономическое, вернулась на родину в Калининград.

Там она работала в администрации города. Затем Яковлева переехала в Петербург, работала в аэропорту Пулково, потом стала заместителем гендиректора Дирекции скоростного сообщения ОАО «Российские железные дороги».

В 2016 году Александра Яковлева вернулась в кино, сыграв в продолжении фильма «Экипаж».