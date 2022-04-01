Актриса Доможирова заявила, что Нагиев не всегда «гладкий, пушистый и покладистый»

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1 апреля 2022, 12:40 Источник: teleprogramma.pro

Дмитрий Нагиев, globallookpress.com

Актриса Марина Доможирова, которая три года играла в спектакле "Кыся" с Дмитрием Нагиевым, рассказала о своем коллеге. По словам артистки, у них сложились по-настоящему теплые отношения.

Марина Доможирова подчеркнула, что Дмитрий Нагиев не только талантливый, но также душевный человек.

Актриса в разговоре с teleprogramma.pro подчеркнула, что у ее коллеги есть свой характер, вследствие чего он не всегда "гладкий, пушистый и покладистый". По словам Доможировой, Нагиев знает, чего хочет, а также , куда движется. Кроме того, артист очень уверен в себе.

Доможирова уточнила, что восхищается Нагиевым.