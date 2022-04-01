В «Метрополитен-опера» не готовы возобновлять контракт с Анной Нетребко даже после того, как она высказала свою позицию по Украине

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1 апреля 2022, 09:48 Источник: teleprogramma.pro

Анна Нетребко, Roman Vondrous/globallook.com

Директор «Метрополитен-опера» Питер Гельб сообщил, что театр не готов возобновлять сотрудничество с российской оперной певицей Анной Нетребко даже после того, как она публично высказала свою позицию в отношении Украины.

«Мы прочли публикацию Анны, но пока не готовы изменить нашу позицию. Если Анна в долгосрочной перспективе продемонстрирует, что она всерьез и полностью дистанцировалась от Путина, я буду готов к разговору», - сообщил Гельб.

Ранее сразу несколько мировых сцен отказались от услуг Нетребко в связи с тем, что она не выразила свое отношение к ситуации вокруг Украины и «недостаточно дистанцировалась» от действий российских властей.

В четверг певица высказалась в своих соцсетях по ситуации в Украине. После чего в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета отменили выступление Нетребко, запланированное на 2 июня, - в связи с ее «осуждением действий» РФ.