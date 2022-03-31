Новосибирский театр отменил выступление Нетребко в связи с ее позицией по ситуации на Украине

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31 марта 2022, 22:54 Источник: сайт НОВАТ

Анна Нетребко, via www.imago-images.de/www.imago-images.de

В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета в четверг заявили, что запланированное на 2 июня выступление оперной певицы Анны Нетребко отменено в связи с ее "осуждением действий" РФ.

В театре выразили мнение, что для Анны Нетребко проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках оказались важнее, чем судьба Родины.

В заявлении говорится, что сейчас "не то время", когда можно поступиться собственными принципами ради комфорта, а также отмечается, что наступил момент, когда следует сделать выбор. Уточняется, что театр принял решение отказать организаторам в проведении концерта Нетребко.