Анна Нетребко решила взять творческую паузу, после того как с ней расторгли контракты ведущие европейские театры

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2 марта 2022, 15:41 Источник: teleprogramma.pro

Анна Нетребко, Roman Vondrous/globallook.com

Российская звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко, после того как с ней расторгли контракты несколько европейских театров, решила взять творческую паузу. Об этом сообщил ее представитель, основатель продюсерской компании Berin Iglesias Art Максим Берин.

«Во время, когда такое происходит, конечно, выход на сцену никому не нужен и неправилен со всех сторон, включая этическую и психологическую. Анна приняла верное решение пока замолчать», — заявил он.

Во вторник стало известно о том, что певица Анна Нетребко и дирижер Валерий Гергиев были уволены из Баварской государственной оперы из-за того, что недостаточно «дистанцировались» от участия России в военной операции против Украины. Чуть раньше контракт с Нетребко расторгла миланская La Scala.

«Я русская и люблю свою Родину, но у меня много близких и друзей на Украине. Я хочу, чтобы люди могли жить в мире! Однако, хочу добавить одну вещь: заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину — это неприемлемо! Это должен быть свободный выбор каждого», — написала Анна на своей странице в Instagram.

Позже певица удалила из своего аккаунта все посты за последнюю неделю.