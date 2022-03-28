Суд отменил условное осуждение режиссёра Кирилла Серебренникова и снял с него судимость

Аргументы Недели → Культура 13+

28 марта 2022, 19:29 Источник: ТАСС

Кирилл Серебренников, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном осуждении режиссера Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость. Пресс-служба Хамовнического суда сообщила, что судья Д.И. Мищенко приняла решение удовлетворить ходатайство защиты и отменить условное осуждение Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и снять с него судимость.

По данным ТАСС, ознакомившегося с решением суда, судья Мищенко пришла к выводу, что Серебренников после назначения ему наказания вел себя безупречно, возместил причиненный им вред, оплатил штраф, и на этом основании суд может снять с него судимость и отменить условное осуждение до истечения срока.

Мещанский суд Москвы в июне 2020 года вынес приговор по делу "Седьмой студии". Режиссера Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам условно. Суд также удовлетворил иск Минкультуры РФ о взыскании с троих фигурантов около 129 млн рублей в счет компенсации ущерба. Через год стало известно, что режиссер оплатил штраф.