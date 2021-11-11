Режиссёр Кирилл Серебренников и его партнёры по решению суда выплатили государству 129 миллионов рублей

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11 ноября 2021, 18:56 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Кирилл Серебренников и его коллеги погасили ущерб по уголовному делу о хищении почти 129 млн руб. при реализации проекта по развитию и популяризации современного искусства. Мещанский суд Москвы снял арест с имущества режиссера.



Фигурантами дела об особо крупном мошенничестве являлись учредитель АНО «Седьмая студия» Кирилл Серебренников, бывшие гендиректор АНО Юрий Итин и продюсер Алексей Малобродский, а также экс-сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум.



Кириллу Серебренникову было назначено три года условно, а также его оштрафовали на 800 тыс. руб. Итин получил три года условно и 200 тыс. руб. штрафа. Господин Малобродский — два года условно и 300 тыс. руб. штрафа. Со всех троих по иску Минкульта суд взыскал 128,9 млн руб. Софье Апфельбаум суд переквалифицировал обвинение на халатность, назначил штраф и освободил от уплаты в связи с истечением срока давности.



Арест был наложен на квартиру в Берлине и Toyota Camry Серебренникова, драгоценности от Tiffany Итина и автомобиль Skoda Малобродского. У последнего решение об аресте имущества пока оставлено без изменений.





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