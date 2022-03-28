Уилл Смит получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль

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28 марта 2022, 08:00 Источник: РИА "Новости"

Уилл Смит, Lev Radin/Keystone Press Agency

Актер Уилл Смит получил награду киноакадемии США "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за свою работу в фильме "Король Ричард". Трансляцию мероприятия ведет сегодня телевизионный канал ABC.

В данной номинации также были представлены Бенедикт Камбербэтч, Хавьер Бардем, Дензел Вашингтон и Эндрю Гарфилд.

Лучшей актрисой года стала Джессика Честейн за роль в картине "Глаза Тэмми Фэй", а лучшим фильмом – "CODA: ребенок глухих родителей".

"Оскар" за лучшую режиссерскую работу достался Джейн Кэмпион, которая сняла фильм "Власть пса".