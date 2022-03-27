«Это стало поворотным моментом»: О легендарном советском фильме, получившем премию «Оскар»

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27 марта 2022, 19:11 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В нынешние времена, когда в популярности вошли «хоббиты и джедаи», мало кто помнит о старом советском документальном фильме, получившем в своё время премию «Оскар». В октябре 1941 года возникла угроза существования Советского государства. Москва могла бы быть захвачена врагом, но героический подвиг наших солдат изменил ход истории. В битве под Москвой участвовали все. Весь город встал на защиту своей родины и отбросил врага назад. Но об этом надо было как-то рассказать, поведать о героической схватке не только своей стране, но и всему миру. Одним из важнейших событий, связанных с фильмом, стал решающий парад на Красной площади. Решение было рискованным, но зато оно помогло поднять боевой дух солдат и внушить жителям города, что победы у врага не будет вовсе. Спустя несколько дней после парада, власти приняли решение о создании специального документального фильма.

Режиссёрами фильма назначили опытных кинематографистов – Илью Копалина и Леонида Варламова. До этого события, они участвовали в выпуске киножурнала «На защиту родной Москвы». «Документальный фильм должен был развенчать миф о непобедимости армии Вермахта и показать силу Красной армии», - отметил киноисторик Валерий Фомин, «Показать, что наши воины способны не только остановить, но и уничтожить фашистского агрессора». Снимать бои поручили киногруппе Западного фронта. Работа шла в тяжелейших условиях. Снимать и обрабатывать материалы приходилось буквально под вражеским огнём. Из-за лютых морозов очень часто выходила из строя техника. Одного заряда современной по тем временам камеры «Айдо» хватало только на 2 минуты непрерывной съёмки. Кроме того, битва за Москву развернулась на огромной территории почти в тысячу километров. В самой же группе кинооператоров было не более 30 человек. И все они продолжали снимать, невзирая ни на какие трудности.

Контрнаступление советских войск началось уже 5 декабря 1941 года. С каждым последующим днём становилось отчётливо ясно: Гитлер потерпел фиаско. Его «блицкриговая кампания» по захвату столицы обернулась жестоким поражением. А на фоне всего этого выступали доблестные советские бойцы, отважные и неукротимые. Документальный фильм достаточно чётко показал их боевой дух и решительность. «Что бы ни случилось, а Родину отстоим», - вот что можно было сказать про их пыл и отвагу. Впервые за время войны хронисты увидели свою армию не отступающей, а идущей в атаку, и это стало поворотным моментом. Однако состояние городов, разрушенных оккупантами, было поистине чудовищным. Операторам часто попадались заживо сожжённые трупы бойцов и гражданских. Снимать всё это было тяжело. Но как потом сказал украинский режиссёр Александр Довженко, «Плачьте, но снимайте». Позднее его фраза стала крылатой и превратилась в лозунг для всех кинодокументалистов.

18 февраля 1942 года «Разгром немецких войск под Москвой» вышел на экранах в 18 кинотеатрах столицы. Это уже полностью готовый и обработанный документальный фильм. Картина пользовалась огромным успехом у зрителей. Только в первый день его посмотрели более 80 тысяч зрителей, а через неделю – более 430 тысяч. У столичных кинотеатров выстраивались гигантские очереди, чтобы хоть мельком взглянуть на шедевр. Фильм «Разгром немецких войск под Москвой» стал одним из первых в истории СССР, который завоевал американскую премию «Оскар». Весь мир поразился героическим подвигам советских воинов. Адаптацией фильма в США занялись голливудские профессионалы. Дикторский текст полностью изменили. Над ним работали видные американские журналисты, такие как Эллиот Пол и Альберт Мац. Проекту аплодировали лично президент США Франклин Рузвельт, и всё его командование. В американском прокате фильм получил название – «Москва наносит ответный удар».