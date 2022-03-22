Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни режиссера Виталия Мельникова

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22 марта 2022, 19:01 Источник: Кремль

Виталий Мельников, Semen Likhodeev/Russian Look

Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером во вторник выразил соболезнования родным и близким режиссера Виталия Мельникова, который ушел из жизни в минувший понедельник, 21 марта.

Владимир Путин назвал народного артиста России Виталия Мельникова ярким, неординарным и одаренным человеком, а также настоящим мастером.

По словам главы государства, имя режиссера и сценариста, его работы навсегда останутся не только в сердцах его близких, друзей и коллег, но также в истории отечественного кинематографа.

Напомним, Виталий Мельников снял картины "Начальник Чукотки", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Утиная охота", "Выйти замуж за капитана" и многие другие.