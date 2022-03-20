Ушел из жизни дирижер Михаил Юровский

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20 марта 2022, 22:03

Дирижер Михаил Юровский, фото: gaso.ru

В субботу, 19 марта, ушел из жизни дирижер Государственного академического симфонического оркестра РФ имени Евгения Светланова Михаил Юровский. Музыканту было 76 лет. О дате и месте прощания с выдающимся дирижером пока не сообщается.

"Десять последних лет Михаил Владимирович много раз выступал с Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова в России и за рубежом, в том числе в цикле просветительских концертов "Истории с оркестром" в Концертном зале имени П. И. Чайковского", - говорится на сайте Госоркестра.

"Магия его таланта заставляла по-новому звучать давно знакомые произведения Моцарта и Малера, Мендельсона и Прокофьева, Чайковского и Шостаковича и открывала редко кем читаемые музыкальные страницы. Он был настоящим другом Госоркестра", - говорится в некрологе.

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной дирижера, - сообщает Агентство городских новостей "Москва". Министр назвала Юровского человеком "уникального дарования". "Талант, трудолюбие и любовь к искусству помогли ему реализовать творческие проекты, получившие международное признание. Благодаря неисчерпаемой творческой энергии и безукоризненному художественному вкусу Михаилу Владимировичу всегда удавалось виртуозно управлять оркестром, непрестанно экспериментировать и открывать новые формы музыкального искусства", - сказала Любимова. Глава Минкульта выразила "глубокие искренние соболезнования родным и близким Михаила Владимировича".