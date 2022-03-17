Что означали строки о Рае и Аде от великого Омара Хайяма

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17 марта 2022, 09:18 Александр Крохмаль, Журналист

«Ад и рай — в небесах», — утверждают ханжи. Я, в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай — не круги во дворце мирозданья, Ад и рай — это две половины души.

Так гласят строки великого персидского поэта. Но что они обозначают? И что подразумевают собой? Полагаем, что мало кто задумывался над смыслом, а если и задумывался, то к ответу приходил не сразу. Омар Хайям всегда был полон загадок. Вся его поэзия – это сплошной «кроссворд» для разума. Но на самом деле смысл его слов про рай и ад очень прост. Ведь речь идёт о внутреннем душевном состоянии каждого из нас.

Вы никогда не замечали, что когда вы гневаетесь на кого-то или получаете плохие новости, всё вокруг словно бы пеленой покрывается? Вы чувствуете себя совсем не так, как привыкли. Мир кажется тусклым, блёклым и ничего не значащим. Когда любимая девушка говорит, что больше не любит вас, или давний друг сообщает о том, что вы ему порядком надоели. Создаётся впечатление, что мир изменился. Но всё остаётся таким же самым. Солнце всё так же светит, на небе всё так же всплывают облака. Планета не меняется. Меняется ваше внутреннее душевное состояние. Вы находитесь в этом мире, но одновременно в другом. В тёмном и мрачном измерении, сконструированном вашим же сознанием. Вы в аду. Вы во тьме. Вот это и есть тот самый ад, о котором упоминал великий персидский поэт.

Но что же происходит, когда вы радуетесь? Когда вам сообщают о повышении на работе, родители приглашают вас поехать отдохнуть на море, или девушка, в которую вы влюблены, заявляет о взаимности. Что тогда? Тогда, даже если вокруг пасмурная погода или вовсе идёт проливной дождь, ваше состояние пребывает в раю. Вы радуетесь, вы наполняете себя положительными эмоциями. Улыбаетесь всему, что рядом. Мир вокруг вас не меняется ни капли. Меняется только ваше состояние. И даже если вокруг «и дождь и снег», вы всё равно пребываете в мире счастья и блаженства. Вы в раю. Вы в совершенно ином мире, полном вдохновения и света. В мире, сконструированном опять же вашим собственным сознанием. Недаром ведь говорят, что Рай и Ад – это наши с вами радостные и безрадостные мысли.

Но есть и ещё кое-что. Ваши поступки. Если вы поступаете плохо со своим ближним, предаёте его и бросаете на произвол – вы снова в аду. А если делаете добро и помогаете тем, кто вам дорог – то всё ровным счётом наоборот. Поэтому поступки человека тоже создают определённое измерение. Если человек плохой и делает зло, он вечно пребывает в аду. Но если он творит добро и благостные деяния, то рай всегда вокруг него.