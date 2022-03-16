Центральный академический театр Российской Армии покажет благотворительные спектакли

Аргументы Недели → Культура 13+

16 марта 2022, 20:29 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

19 марта 2022 г. в Театре Российской Армии состоятся благотворительные показы детских спектаклей «Необыкновенный побег игрушек» и «Удивительные приключения Маши и Вити». Все вырученные средства будут направлены Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» в поддержку граждан ДНР и ЛНР.

Постановка «Необыкновенный побег игрушек» о том, как игрушки из магазина корыстной хозяйки хотят устроить детям праздник и решают сбежать, чтобы подарить радость каждому.

Спектакль «Удивительные приключения Маши и Вити» повествует о детях, которые по просьбе доброго Волшебника, отправились на помощь Сказке. Соблюдая советы — помогать всем, кто нуждается, не теряться в трудную минуту, держаться друг друга — они становятся настоящей командой.

Поддержать граждан ДНР и ЛНР может каждый. Билеты на официальном сайте театра.











