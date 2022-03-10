В последние годы значительно выросла популярность советского кино 60–80‑х годов (фильмы набирают десятки миллионов просмотров в Сети) – и вот воскресла с новой силой советская мелодрама. Зрители подмечают три фактора: грамотные сценарии, особенная атмосфера и – великолепные женские образы, созданные советскими актрисами высшего ранга.
Cоветское кинопроизводство учитывало интересы всех слоёв аудитории – детей и подростков, сельских и городских жителей, не забыта была и мощная «прослойка» советской интеллигенции. Соответственно, для мелодрамы понадобилось множество разнообразных женских лиц.
Если мы перемещаемся в «русское поле» – нас там встречает Нонна Мордюкова, величественная красавица с античной статью, «Медея, сосланная в колхоз». Но ежели камера советского оператора проведёт нас в городские кварталы, где обитают советские служащие интеллигентской складки, мы и там найдём хоть и более утончённых и усложнённых, но в высшей степени достойных героинь. Например, взять классическую мелодраму режиссёра Инессы Селезнёвой «Дневной поезд» (1976) с Маргаритой Тереховой в главной роли. И у Тереховой была эта способность проникать сквозь время, отсылать нас в какие-то дали и высоты, чтобы, глядя на это вечное прекрасное лицо мадонны Возрождения, вспоминать о чём-то забытом или вовсе незнаемом.
Советская мелодрама – отличное кино, но мир затарен искусством, зритель им обожрался, и переменить ситуацию могла бы разве какая-то поразительная оздоровительная диета. Которая вообще-то может и наступить. Или уже наступила.
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