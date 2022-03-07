Музыкант Михаил Муромов пожаловался на низкую пенсию

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7 марта 2022, 20:21 Источник: teleprogramma.pro

Михаил Муромов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Артист, исполнитель хитов "Яблоки на снегу и "Странная женщина" Михаил Муромов признался, что в последнее время не живет, а буквально выживает в связи с тем, что получает очень маленькую пенсию.

В настоящий момент Михаилу Муромову 71 год. Артист заявил, что его пенсия составляет всего десять тысяч рублей, более того, у него нет никаких надбавок. Музыкант заявил, что ему приходят авторские гонорары за песни от других исполнителей, но они "совершенно смехотворны", передает teleprogramma.pro.

"В месяц — две, три, четыре тысячи. Я нищий! Я бомж!" – заявил Михаил Муромов в рамках телепередачи "Звезды сошлись".