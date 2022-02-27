Ушел из жизни народный артист России Борис Соколов

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27 февраля 2022, 14:55 Источник: Санкт-Петербургский академический драматический театр им. Комиссаржевской

Борис Соколов, сайт Санкт-Петербургского академического драматического театра им. Комиссаржевской

В воскресенье, 27 февраля, стало известно, что из жизни ушел народный артист России Борис Соколов. Многие зрители помнят актера по популярному телевизионному сериалу "Улицы разбитых фонарей".

Согласно последней информации, Борис Соколов скончался в минувшую субботу, 26 февраля, на 78-м году жизни.

В Санкт-Петербургском академическом драматическом театре им. Комиссаржевской сообщили, что коллектив очень любил артиста за его мощный талант, великолепный юмор, добродушие, спокойствие и теплоту.

Борис Соколов также сыграл роли в картинах "Собачье сердце", "Третья планета", "Ниро Вульф и Арчи Гудвин", "Убойная сила" и других.