Ушел из жизни народный артист России Борис Соколов

В воскресенье, 27 февраля, стало известно, что из жизни ушел народный артист России Борис Соколов. Многие зрители помнят актера по популярному телевизионному сериалу "Улицы разбитых фонарей".
Согласно последней информации, Борис Соколов скончался в минувшую субботу, 26 февраля, на 78-м году жизни.
В Санкт-Петербургском академическом драматическом театре им. Комиссаржевской сообщили, что коллектив очень любил артиста за его мощный талант, великолепный юмор, добродушие, спокойствие и теплоту.
Борис Соколов также сыграл роли в картинах "Собачье сердце", "Третья планета", "Ниро Вульф и Арчи Гудвин", "Убойная сила" и других.