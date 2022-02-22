В Москве скончался народный артист России Олег Вавилов

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22 февраля 2022, 21:31 Источник: "Интерфакс"

Олег Вавилов, Georg Ter-Ovanesov/globallook.com

В Москве на 73 году жизни скончался народный артист России Олег Вавилов, об этом сообщается на сайте Театра Сатиры.

Как сообщается, его смерть не связана с коронавирусом: актер долго болел.

Олег Вавилов родился 8 января 1950 года. В 1967 году поступил в ГИТИС. В 1974-м актер начал играть в московском ТЮЗе. С 1978 по 2003 год Вавилов выступал на сцене Театра на Малой Бронной, параллельно играл в театрах «У Никитских ворот» и «Сфера». C 2004 года — актер Театра Сатиры.

Вавилов известен также по телепередаче «Кабачок "13 стульев"», фильмам «Я – актриса», «Конец вечности».

О месте и дате похорон будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении театра.