В Москве провожают в последний путь народного артиста Бориса Невзорова

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24 февраля 2022, 12:00 Источник: РИА Новости

Борис Невзоров, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

В Москве сегодня провожают в последний путь народного артиста, актера театра и кино Бориса Невзорова. Церемония прощания с Борисом Невзоровым началась в прощальном зале Троекуровского кладбища. Ведущий актер Малого театра Борис Невзоров умер 18 февраля от коронавируса. Ему было 72 года.

Проститься с Невзоровым пришли его коллеги из Малого театра худрук Юрий Соломин, Василий Бочкарев, Александр Ермаков, Алексей Дубровский, Валерий Афанасьев, Алексей Анохин, Евгений Воронов, Александр Клюквин и другие.

Театральный режиссер Владимир Бейлис, который ведет церемонию прощания, сказал: "Это такое горе, когда уходят люди, сроднившиеся с Малым театром. Отрывается кусок от тела. Ты теряешь рядом идущего человека. Это закон природы, но с ним согласиться просто нельзя".

Ранее об актере рассказывали Елена Драпеко и Ольга Кабо.

У Бориса Невзорова остались жена и дочь, которой еще нет двух лет, и старшие сын и дочь.