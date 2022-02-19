Елена Драпеко об уходе Бориса Невзорова: «Как жалко, какой замечательный артист»

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19 февраля 2022, 12:42

Борис Невзоров, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса кино Елена Драпеко прокомментировала сообщение о смерти народного артиста России, актёра театра и кино Бориса Невзорова.

Елена Драпеко выразила соболезнования родным и близким Бориса Невзорова. «Как жалко, какой замечательный артист. Он остался в памяти у нас множеством своих ролей», — цитирует Драпеко RT.

Актриса театра и кино Ольга Кабо запомнила народного артиста Бориса Невзорова как талантливого и требовательного человека, который жил творчеством, театром.

Народный артист России Борис Невзоров скончался 18 февраля в возрасте 72 лет от последствий коронавирусной инфекции.

У него остались жена и трое детей, младшей дочери недавно исполнился год.