Елена Драпеко об уходе Бориса Невзорова: «Как жалко, какой замечательный артист»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса кино Елена Драпеко прокомментировала сообщение о смерти народного артиста России, актёра театра и кино Бориса Невзорова.
Елена Драпеко выразила соболезнования родным и близким Бориса Невзорова. «Как жалко, какой замечательный артист. Он остался в памяти у нас множеством своих ролей», — цитирует Драпеко RT.
Актриса театра и кино Ольга Кабо запомнила народного артиста Бориса Невзорова как талантливого и требовательного человека, который жил творчеством, театром.
Народный артист России Борис Невзоров скончался 18 февраля в возрасте 72 лет от последствий коронавирусной инфекции.
У него остались жена и трое детей, младшей дочери недавно исполнился год.