Актер Борис Невзоров скончался от коронавируса в возрасте 72 лет

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18 февраля 2022, 20:43 Источник: РИА "Новости"

Борис Невзоров, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Вечером в пятницу, 18 февраля, стало известно, что из жизни ушел советский и российский актер, народный артист РФ Борис Невзоров. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.

Согласно последним данным, Борис Невзоров скончался в возрасте 72 лет. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что причиной смерти артиста стали осложнения после коронавирусной инфекции.

Невзоров сыграл запоминающиеся роли в картинах "Без особого риска", "Говорит Москва", "Главный конструктор", сериалах "Простые истины", "Моя большая семья" и многих других.