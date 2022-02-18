Актер Борис Невзоров скончался от коронавируса в возрасте 72 лет

Вечером в пятницу, 18 февраля, стало известно, что из жизни ушел советский и российский актер, народный артист РФ Борис Невзоров. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.
Согласно последним данным, Борис Невзоров скончался в возрасте 72 лет. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что причиной смерти артиста стали осложнения после коронавирусной инфекции.
Невзоров сыграл запоминающиеся роли в картинах "Без особого риска", "Говорит Москва", "Главный конструктор", сериалах "Простые истины", "Моя большая семья" и многих других.