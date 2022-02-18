В Москве умер народный артист России Геннадий Юхтин

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18 февраля 2022, 11:46 Источник: ТАСС

Геннадий Юхтин, Ekaterina Tsvetkova/globallook.com

В Москве в одной из клиник от последствий ковида скончался народный артист России, киноактер Геннадий Юхтин. Ему было 89 лет, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Актер попал в больницу в начале февраля с диагнозом COVID-19. В клинике его состояние стабилизировалось, и артиста выписали домой. Однако 15 февраля ему снова стало плохо, потребовалась госпитализация.

Геннадий Юхтин известен по фильмам «Чужая родня» (1955), «Весна на Заречной улице» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Неуловимые мстители» (1966), «Братья Карамазовы» (1969), «О друзьях-товарищах» (1970).

В 1976 году ему присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, в 1994 году - народного артиста России.

В 2008 году Геннадию Юхтину был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.