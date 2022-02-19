Ольга Кабо о Борисе Невзорове: он был очень теплый человек, очень профессиональный, очень требовательный

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19 февраля 2022, 12:24 Источник: Пятый канал

Борис Невзров, фото: Anatoly Lomokhov, globallookpress.com

Актриса театра и кино Ольга Кабо запомнила народного артиста Бориса Невзрова как талантливого и требовательного человека, который жил творчеством, театром. Борис Невзоров ушел из жизни 18 февраля. Ровно месяц назад ему исполнилось 72 года. Жизнь народного артиста унес коронавирус.

Смерть Невзорова стала настоящим потрясением для его близких и коллег. Ольга Кабо вспоминает, что они с Борисом Георгиевичем почему-то все время играли мужа и жену, и они шутили, что, может быть, в жизни что-то упустили.

По словам Кабо, Невзоров «был очень теплый человек, очень профессиональный, очень требовательный».

Актриса рассказала, что незадолго до смерти актер выглядел здоровым, был в форме такой творческой, актерской.

Ольга Кабо выразила соболезнования семье Невзрова.

На сайте Малого театра, в котором с 2005 года служил Борис Невзров, сообщается: «Горестная, трагическая новость пришла вечером 18 февраля. Малый театр потерял одного из своих ведущих мастеров – на 73-м году жизни скончался Борис Георгиевич Невзоров».

На сцене Малого театра Борис Георгиевич исполнил 11 ролей, в числе которых шекспировский король Лир и Неизвестный («Маскарад» М.Ю.Лермонтова), судья Ляпкин-Тяпкин и помещик Лыняев («Волки и овцы» А.Н.Островского), князь Василий Шуйский («Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» А.Н.Островского).

Уход Бориса Невзорова в театре назвали колоссальной, невосполнимой потерей. В театре выразили соболезнования родным, близким и всем поклонникам творчества замечательного артиста.

В конце января вышли новые серии «Ищейки» с участием Невзорова. Недавно у артиста закончились съемки в сериале «Кунгур». У Невзорова остались трое детей - сын и две дочери, двое внуков. Младшей дочери актера Насте - два года.