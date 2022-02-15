Актрису Зинаиду Кириенко похоронили на Троекуровском кладбище

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15 февраля 2022, 15:46 Источник: РИА "Новости"

Зинаида Кириенко, Russian Look

Народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко во вторник похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом заявила директор Гильдии актеров кино Центрального Дома кинематографистов Валерия Гущина.

Церемония прощания с Зинаидой Кириенко, которая ушла из жизни 12 февраля в возрасте 88 лет, прошла во вторник в Большом зале Дома кино. Проводить актрису в последний путь пришли, в частности, Николай Бурляев, Людмила Зайцева, Лариса Лужина, Игорь Черницкий.

Кириенко сыграла яркие роли в картинах "Судьба человека", "Тихий Дон", "Два капитана" и многих других.