«Пятый канал»: последние дни жизни Кириенко провела в реанимации с инсультом и раком

Аргументы Недели → Культура 13+

12 февраля 2022, 15:15 Источник: Пятый канал

Зинаида Кириенко, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что у экстренно госпитализированной 10 февраля актрисы Зинаиды Кириенко, кроме новой коронавирусной инфекции, диагностировали геморрагический инсульт и рак поджелудочной железы. Звезда фильма «Тихий Дон» скончалась в ночь на 12 февраля.

По данным «Пятого канала», 11 февраля народная артистка РСФСР находилась в реанимации и была частично парализована. 8 февраля Кириенко получила положительный тест на коронавирус.

Отмечается, что 88-летняя актриса почувствовала себя плохо дома, родственники вызвали машину скорой помощи. Она перестала разговаривать и реагировать на внешние раздражители, а также на мгновение потеряла сознание.

Приехавшие на вызов медики заподозрили у Зинаиды Михайловны острое нарушение мозгового кровообращения и приняли решение о госпитализации.

Ранее сообщалось, что Кириенко проводят в последний путь во вторник, 15 февраля. Похоронят актрису в тот же день на Троекуровском кладбище в Москве.