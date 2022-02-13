Ушла из жизни озвучившая Умку и Пьеро актриса дубляжа Маргарита Корабельникова

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13 февраля 2022, 14:26 Источник: Facebook

Маргарита Корабельникова, facebook.com

В воскресенье стало известно, что из жизни ушла заслуженная артистка РСФСР (1983) и актриса дубляжа Маргарита Корабельникова, которая озвучила медвежонка Умку и Вовку из "Возвращения блудного попугая".

Шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков сообщил, что вчера узнал о кончине Маргариты Корабельниковой. Согласно последней информации, артистки не стало в декабре прошлого года в возрасте девяноста лет.

В последний раз Корабельникова появилась на экране в 2008 году – она снялась в документальном сериале "Фабрика чудес".

Актриса озвучила Пьеро из "Приключений Буратино", Гуньку из "Незнайки" и сотни других героев радиопостановок и сказок.