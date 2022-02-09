Прохор Шаляпин выразил мнение, что Светлана Светличная «не переживет никаких домов престарелых»

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9 февраля 2022, 22:01 Источник: teleprogramma.pro

Светлана Светличная, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Певец Прохор Шаляпин, который раньше дружил с актрисой Светланой Светличной и сейчас продолжает следить за ее судьбой, выразил мнение, что знаменитость «не переживет никаких домов престарелых».

Ранее родственники Светланы Светличной заявили, что не исключают, что в будущем ей понадобится более квалифицированная помощь, в частности, они допустили отправку актрисы в дом престарелых.

Прохор Шаляпин в разговоре с teleprogramma.pro подчеркнул, что Светлана Светличная никогда не была «старой» и сейчас не является таковой, поскольку молодость в душе. По мнению певца, артистка «не переживет переселение в дом престарелых», поскольку она чувствует себя хорошо дома. Шаляпин, однако, признал, что Светличная очень одинокий человек, которому нужна помощь.