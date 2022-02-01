Пострадавшей в результате пожара актрисе Воронковой предстоит вторая операция

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1 февраля 2022, 11:24

Вера Воронкова, Lev Ilyin/Global Look Press

Заслуженной артистке РФ Вере Воронковой, которая пострадала в результате пожара, предстоит еще одна операция. Эту информацию предоставили в пресс-службе Московского драматического театра имени Пушкина.

Как сообщил источник Агентства городских новостей "Москва", Вере Воронковой требуется второе хирургическое вмешательство, вследствие чего актрисе придется провести в больнице не меньше двух недель.

Ранее стало известно, что Воронкова пострадала в результате возгорания, которое произошло в ее квартире из-за короткого замыкания. К настоящему моменту артистка, известная по ролям в сериалах "Каменская", "Марш Турецкого", "Сыщики" и других, перенесла успешную операцию на руке.

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