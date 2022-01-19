Актриса Вера Воронкова попала в реанимацию после пожара в ее московской квартире — загорелась елка

Актриса театра имени Пушкина Вера Воронкова госпитализирована в реанимацию больницы имени Иноземцева Москве после пожара в ее квартире. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание гирлянды на новогодней елке.
Пожар случился в ночь на среду. «Скорую» и пожарных вызвали соседи актрисы. Сама она получила тяжелый ожог верхних дыхательных путей, головы и рук и находится сейчас в реанимации.
Заслуженной артистке России Вере Воронковой 57 лет. Она снималась в сериалах и фильмах «Марш Турецкого», «Каменская-4», «Предчувствие», «Дневник его жены» и других.
Ранее сообщалось, что во время пожара в своей квартире пострадала певица Марина Хлебникова.
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