Актриса Вера Воронкова попала в реанимацию после пожара в ее московской квартире — загорелась елка

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 января 2022, 09:56 Источник: "Московский комсомолец"

Вера Воронкова, Ekaterina Tsvetkova/globallook.com

Актриса театра имени Пушкина Вера Воронкова госпитализирована в реанимацию больницы имени Иноземцева Москве после пожара в ее квартире. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание гирлянды на новогодней елке.

Пожар случился в ночь на среду. «Скорую» и пожарных вызвали соседи актрисы. Сама она получила тяжелый ожог верхних дыхательных путей, головы и рук и находится сейчас в реанимации.

Заслуженной артистке России Вере Воронковой 57 лет. Она снималась в сериалах и фильмах «Марш Турецкого», «Каменская-4», «Предчувствие», «Дневник его жены» и других.

Ранее сообщалось, что во время пожара в своей квартире пострадала певица Марина Хлебникова.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости