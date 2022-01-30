Леонид Куравлев задолго до смерти попросил написать свое имя на памятнике жены

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30 января 2022, 16:36 Источник: Пятый канал

Фото: кадр из видео, YouTube.

Актер Леонид Куравлев, который скончался в воскресенье на 86 году жизни, задолго до смерти попросил выбить свое имя на надгробном памятнике жены. Нина Куравлева умерла от инфаркта в 2012 году и похоронена на Троекуровском кладбище.

Куравлев очень тяжело перенес смерть жены: он перестал сниматься в кино и общаться с близкими. На памятнике, установленном на могиле супруги, актер попросил написать и свое имя.

Куравлевы прожили в браке более 50 лет. Они познакомились на катке еще будучи школьниками: он был девятиклассником, а она училась в седьмом классе. Поженились в 1960-м, после того как актер окончил ВГИК. Нина Куравлева была педагогом, преподавала в школе английский язык. В смерти жены актер винил врачей.

Рядом с Ниной Куравлевой на Троекуровском кладбище похоронены Марина Голуб, Николай Караченцов, Владислав Галкин.

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