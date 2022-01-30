Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище 1 или 2 февраля

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30 января 2022, 14:37 Источник: ТАСС

Леонид Куравлев, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких людей скончавшегося 30 января актера Леонида Куравлева, сообщил, что Народного артиста РСФСР похоронят на Троекуровском кладбище.

Собеседник пояснил, что Куравлев будет похоронен в родственном захоронении на Троекуровском кладбище. По его словам, церемония состоится 1 или 2 февраля.

Он добавил, что прощание с легендарным актером планируют провести в Центральном доме кинематографистов.

Напомним, что последние дни жизни Куравлев провел в Первом Московском хосписе имени В. В. Миллионщиковой, куда попал после Коммунарки. 85-летнего артиста госпитализировали из дома престарелых 6 января с пневмонией и значительным поражением легких. Исполнитель главной роли в фильме «Афоня» до 23 января находился в тяжёлом состоянии. После выписки актеру присвоили паллиативный статус, он не мог самостоятельно глотать - в желудок приходилось вставлять специальную трубку.

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