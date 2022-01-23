Леонида Куравлева выписали из Коммунарки и направили в хоспис с поражением мозга

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, которому в октябре исполнилось 85 лет, перевели в Первый Московский хоспис имени В. В. Миллионщиковой, расположенный рядом с Лужниками.
В Коммунарку из дома престарелых Леонид Куравлев попал с пневмонией, в ковидной больнице врачам удалось с ней справиться. Тем не менее, в итоге актеру присвоили паллиативный статус, ему нужен постоянный уход. У артиста обнаружили поражение мозга. В Коммунарке он не мог самостоятельно глотать, в желудок приходилось вставлять специальную трубку.
В хоспис направляют пациентов, которым врачи помочь уже не могут.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.