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Леонида Куравлева выписали из Коммунарки и направили в хоспис с поражением мозга

, 00:28 Источник: https://baza.io

Леонида Куравлева выписали из Коммунарки и направили в хоспис с поражением мозга
Фото: Global Look

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, которому в октябре исполнилось 85 лет, перевели в Первый Московский хоспис имени В. В. Миллионщиковой, расположенный рядом с Лужниками.

В Коммунарку из дома престарелых Леонид Куравлев попал с пневмонией, в ковидной больнице врачам удалось с ней справиться. Тем не менее, в итоге актеру присвоили паллиативный статус, ему нужен постоянный уход. У артиста обнаружили поражение мозга. В Коммунарке он не мог самостоятельно глотать, в желудок приходилось вставлять специальную трубку.

В хоспис направляют пациентов, которым врачи помочь уже не могут.

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