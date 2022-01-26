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Актриса Мария Порошина предстанет перед зрителями с темными волосами и стрижкой «под мальчика»

, 20:18 Источник: teleprogramma.pro

Актриса Мария Порошина предстанет перед зрителями с темными волосами и стрижкой «под мальчика»
Мария Порошина, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Мария Порошина в скором времени предстанет перед зрителями в необычном образе. Артистка, которую привыкли видеть на экране с белокурыми волосами до плеч, кардинально изменила имидж для роли.

В новом сезоне медицинского сериала "Склифосовский" Мария Порошина, которая сыграет главного врача поликлиники Тамару Сперанскую, предстанет перед телезрителями с темными завитыми волосами и стрижкой "под мальчика".

Как сообщает teleprogramma.pro, артистка Нина Усатова также удивит поклонников новым образом – создатели сериала покрасили ее рыжий цвет и сделали мелкие локоны.

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